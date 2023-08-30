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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:33

Zigana Tüneli'nden 600 bin araç geçti

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli'nden 4 ayda 600 binden fazla araç geçiş yaptı.

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