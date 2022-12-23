Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı! Havadan görüntülendi

Milli sermaye kullanılarak Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafedeki Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

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Toplamda 34 milyar liraya inşa edilen ve temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin 1'inci, dünyanın da 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda bugün itibarıyla su yüksekliği 52,6 metreye ulaştı.