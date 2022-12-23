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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 16:06

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 52 metreyi aştı! Havadan görüntülendi

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesi 52,6 metreye yükseldi.

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