Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 112 metreyi aştı

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DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin en yüksek dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı HES'te su tutma işleminin başlamasıyla seviye her geçen gün yükseliyor.