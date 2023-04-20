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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:11

Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 112 metreyi aştı

Artvin'de 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliği 112,20 metre oldu.

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