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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:37

Yusufeli Barajı için geri sayım başladı! Yakında elektrik üretimine başlayacak

Artvin'de Çoruh nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajında su seviyesi 193 metreyi aştı, elektrik üretimi için geri sayım da başladı.

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