  • $11,8755
  • 13,4562
  • 692.589
  • 1883.75

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:35

Yürürlüğe girdi! Sisteme katılanlara 600 lira verilecek...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.