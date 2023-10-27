Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? Almadan önce mutlaka kontrol edin

Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metedu kodu uygulaması başlatımıştı.

"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.

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Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor.