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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 11:04

Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? Almadan önce mutlaka kontrol edin

Yumurtaların üzerinde bulunan rakamlar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

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