Yumurta üstündeki rakamlar ne anlama geliyor? Almadan önce mutlaka kontrol edin

Organik yumurta, doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası... Çeşit çok olunca Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtada yetiştirme metedu kodu uygulaması başlatımıştı.
Üretilen yumurtalar üzerlerindeki 0, 1, 2, 3 kodlarıyla satılıyor.
"0" yumurtanın organik olduğunu gösteriyor.
Açık dolaşımda yetişen yumurtalar için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için ise "3" kodları basılıyor.
Yumurtaların fiyatları da bu kodlara göre değişiyor.
Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satılması ise yasak.