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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 11:15

Yöresel mimarisi ile kendini göstermeye başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında yöreye uygun mimarisi ile kendisini göstermeye başladı.

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