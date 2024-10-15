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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 12:57

Yöre kadınının elinden dünya pazarına açılıyor! 25 ülkeye ihraç ediliyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yetiştirilen elmaların üretiminden hasadına kadar her aşamasında yöre kadını yoğun emek harcıyor.