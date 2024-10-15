Yöre kadınının elinden dünya pazarına açılıyor! 25 ülkeye ihraç ediliyor

Tekin, elma üretimine çok büyük destek verdiklerine değinerek, şöyle devam etti:





"Kadın olmazsa olmuyor. Bundan 2 gün öncesine kadar tarladaydık. Dala çıkan da merdivene çıkan da kadın. Erkeğin burada yaptığı elma yüklü kasayı almak. İşin çoğunluğu kadında bitiyor. Kadın elmayı diziyor, seçiyor, çürüğü atıyor. Yani iş hep kadında bitiyor. Yahyalı elmasının bu kadar iyi ve meşhur olmasında kadının etkisi var. Tarladan çıkıp bu seviyeye gelmesinde kadınların emeği çok büyük. Benim 34 işçimin sadece 5'i erkek."