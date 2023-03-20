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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:51

Yılın en yüksek rakamı! Avrasya Tüneli'nden bir günde 75 bin 865 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli'nden 17 Mart'ta 75 bin 865 aracın geçtiğini ve söz konusu rakamın, günlük araç geçişi açısından yılın en yüksek rakamı olduğunu açıkladı.

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