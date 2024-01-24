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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 13:12

Yılda 4 bin 500 boji üretilecek! TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü açılışa hazırlan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak boji fabrikasının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.

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