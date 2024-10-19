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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 09:47

Yetişen alıyor: 95 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

Otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında ikinci el araçlara yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de pek çok insan tarafından yoğun ilgi görüyor. Ayrıca açıklanan ilanlar kontrol edildiğinde, muhammen bedeli 95 bin TL'den araba satışa çıkartılacağı görüldü. İşte detaylar…