Yetişen alıyor: 95 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el otomobil modelleri

Otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, fiyat artışları nedeniyle bu isteklerini ertelediler. Bunun yanı sıra bazı otomobil tutkunları uygun fiyatlı sıfır araba arayışına girdi. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el otomobil araştırmaya başladı.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Zira icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, piyasaya kıyasla uygun fiyattan satın alınabiliyor.





SATILACAK İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, ihale usulü ile alıcılarını buluyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerini adeta yetişen alıyor. Bunun yanı sıra kullanılmayacak durumdaki bazı arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.







İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılacak ikinci el otomobil modelleri kontrol edildiğinde, muhammen bedeli 95 bin TL'den araba satın alınabileceği görüldü. Bunun yanı sıra farklı muhammen bedellerde birçok ikinci el araba bulunuyor.





İşte muhammen bedeli 95 bin TL'den başlayan o ikinci el otomobiller...