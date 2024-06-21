Yetişen alıyor: 80.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba satın almayı tercih etmeye başladı. Çünkü pek çok vatandaşın bütçesi sıfır otomobil almaya yetmedi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





80.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa dahil edilen ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile satışa çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte 80.000 TL'den başlayan ve adeta yetişenin aldığı o ikinci el araba modelleri...