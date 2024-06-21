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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 10:46

Yetişen alıyor: 80.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 80.000 TL'den başlayan o otomobil modelleri…

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