Yetişen alıyor: 70 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araç satın almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok insan ikinci el araba modellerine yöneldi.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırmaya dahil ediliyor. Uygun fiyatlı otomobiller ise hemen herkesin dikkatini çekebiliyor.





70 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABALAR

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, Türkiye'deki birçok insanın dikkatini çekiyor. Özellikle uygun fiyatlı, az hasarlı ve hasarsız olan ikinci el arabalar pek çok insanın gündeminde yer alıyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan, 70 bin TL'den başlayan ve adeta yetişenin aldığı o ikinci el araba modelleri...