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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:24

Yetişen alıyor: 70 bin TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında yeni araç satın almak isteyen birçok vatandaş, ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte adeta yetişenin aldığı 70 bin TL'den başlayan o otomobiller…