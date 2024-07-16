Yetişen alıyor: 55.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında yeni araba satın almak isteyen birçok vatandaş zorlandı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





55.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri birçok insanın ilgi odağı oluyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan, 55.000 TL'den başlayan ve adeta yetişenin aldığı ikinci el araba modelleri...