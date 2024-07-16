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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 14:10

Yetişen alıyor: 55.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 55.000 TL'den satışa dahil edilen ikinci el araba modelleri…