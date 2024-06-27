Yetişen alıyor: 55.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan ihaleye dahil edilen ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





55.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa sunulan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.







Öte yandan 55.000 TL'den satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok insanın dikkatini çekebiliyor.





İşte icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ve adeta yetişenin aldığı ikinci el araba modelleri...