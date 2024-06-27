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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:27

Yetişen alıyor: 55.000 TL'den başlıyor! İşte ikinci el araba modelleri

İkinci el araba modelleri, Türkiye'deki birçok insanın gündeminde yer alıyor. Çünkü sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların ikinci el araba modellerine yönelmesine neden oldu. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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