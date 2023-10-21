Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen birçok insan, otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabalara yönelebiliyor.
Piyasaya kıyasla daha uygun fiyata sunulan otomobiller açık artırma sistemiyle ihaleye dahil ediliyor. Bunun yanı sıra bazıları az hasarlı olan ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor.
İşte 50 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobiller...
2010 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT ERA 1,5 CRDI START KLM Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gümüş Gri.
Fiyat: 150 bin TL
1990 Model, MAZDA Marka, 323 Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 50 bin TL
1998 Model, PEUGEOT Marka, 106 516 3P 1.6 GTİ Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Siyah.
Fiyatı: 140 bin TL
1989 Model, TOFAS-FIAT Marka, MURAT 131 ŞAHİN Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Sarı.
Fiyat: 105 bin TL
1993 Model, RENAULT Marka, R1179 Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 90 bin TL
1995 Model, FIAT Marka, DOĞAN SLX Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Fiyat: 210 bin TL
1998 Model, TOYOTA Marka, COROLLA 1.3 XL AC Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 150 bin TL
2000 Model, Tofaş Fiat DOĞAN 1.6 İE Model, Benzin - Lpg Yakıtlı, Düz Vites, Kırmızı(Şiraz) Renkli.
Fiyat: 120 bin TL
1996 Model, OPEL Marka, VECTRA 2.0 GLS Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
Fiyat: 107 bin 658 TL
2008 Model, CHEVROLET Marka, AVEO Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyatı: 75 bin TL
1993 Model, BMW Marka, 320İ Tipli, Yakıt Tipi, Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Gri.
Fiyat: 210 bin TL
1978 Model, FORD Marka, GRANADA L 17 Tipli, Yakıt Tipi, Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Mavi.
Fiyat: 180 bin TL
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO EXPRESS 1.9 R Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 170 bin TL
1999 Model, OPEL Marka, VECTRA 1.6 GL Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 250 bin TL
1987 Model, OPEL Marka, KADETT GL Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Fiyat: 95 bin TL
1993 Model, FIAT Marka, 4 KAPI SEDAN Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Rengi Beyaz.
Fiyat: 110 bin TL