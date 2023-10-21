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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 21:31

Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil almak isteyen birçok kişi, fiyat artışlarından dolayı bu isteklerini erteleyebiliyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobilleri de uygun fiyatları sebebiyle tercih edebiliyor. İşte yetişenin aldığı ve 50 bin TL'den başlayarak adeta kapış kapış o otomobiller…

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