Yetişen alıyor: 50 bin TL'den başlıyor! Kapış kapış giden ikinci el otomobiller

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Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen birçok insan, otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabalara yönelebiliyor.





Piyasaya kıyasla daha uygun fiyata sunulan otomobiller açık artırma sistemiyle ihaleye dahil ediliyor. Bunun yanı sıra bazıları az hasarlı olan ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor.





İşte 50 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobiller...