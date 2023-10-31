Yetişen alıyor: 175 bin TL'den başlıyor! İşte adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Otomobil sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ikinci el otomobil modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el otomobiller de tercih edilebiliyor.
Piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan sunulan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor.
İşte 175 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobil modelleri...
2006 Model, HYUNDAI Marka, ACCENT 1.6 ADMİRE CRDI Tipli.
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
2011 Model, CHEVROLET Marka.
Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz.
2005 Model, OPEL Marka, ASTRA Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah.
2003 Model, OPEL Marka, VECTRA 2 2 COMF DTR AT AC Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah.
2009 Model, CHERY Marka, T1X Tipli.
2010 Model, CITROEN Marka, U* C4 PICASSO VTRPK 1.6 Tipli.
Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz.
2012 Model, HYUNDAI Marka.
Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
2001 Model, FIAT Marka, BRAVA 1.6 SX Tipli.
Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Satışa sunulan otomobil modellerinin ilanlarına UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabiliyor.