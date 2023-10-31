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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 19:15

Yetişen alıyor: 175 bin TL'den başlıyor! İşte adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller

Otomobil piyasasındaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar ikinci el araba almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada bazı vatandaşlar icradan satışa sunulan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. İşte yetişenin aldığı ve 175 bin TL'den başlayarak adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller…

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