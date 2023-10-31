Yetişen alıyor: 175 bin TL'den başlıyor! İşte adeta kapış kapış giden ikinci el otomobiller

1 / 35



Otomobil sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ikinci el otomobil modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el otomobiller de tercih edilebiliyor.





Piyasaya kıyasla daha uygun fiyattan sunulan otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobiller adeta kapış kapış gidiyor.





İşte 175 bin TL'den başlayan ve yetişenin aldığı o otomobil modelleri...