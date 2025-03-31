Yetişen alıyor: 120.000 TL ile 300.000 TL arası! ikinci el otomobil listesi belli oldu

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş uygun fiyatlı sıfır araçlara yöneldi. Bunun yanı sıra binlerce insan, ikinci el otomobil modellerini tercih etmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de yoğun ilgi görüyor.





İcra müdürlükleri aracılığı ile Türkiye'nin hemen her şehrinde ikinci el otomobil satışı gerçekleşiyor. İhale usulü ile alıcılarını bulan arabalar pek çok insanın gündeminde yer alıyor.





Özellikle bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobil modellerini adeta yetişen alıyor.





İKİNCİ EL OTOMOBİL LİSTESİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobiller kontrol edildiğinde, muhammen bedeli 120.000 TL ile 300.000 TL arası ikinci el otomobil listesi adeta belli oldu. Zira Türkiye'nin çeşitli şehrinde belirtilen tutarlar arasında çok sayıda araba satışı yapılacağı görüldü.





İşte 120.000 TL ile 300.000 TL arası ikinci el otomobil modellerinden bazıları şu şekilde;