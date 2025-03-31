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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 10:53 |

Yetişen alıyor: 120.000 TL ile 300.000 TL arası! ikinci el otomobil listesi belli oldu

İkinci el otomobil modelleri, sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de yoğun ilgi görüyor. Duyurulan güncel ilanlar kontrol edildiğinde ise, muhammen bedeli 120.000 TL ile 300.000 TL arası adeta yetişenin aldığı pek çok farklı araba modeli olduğu görüldü. Detaylar haberimizde...

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