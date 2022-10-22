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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 13:51

Yerli ve milli patates tohumu 'Yakut' tescil için gün sayıyor

Sertifikalı tohumluk patates üretiminde önemli merkezlerden Sivas'ta faaliyet gösteren firma, ilk kez dış kabuğu kırmızı, iç rengi krem olan tohumluk patates üretti.

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