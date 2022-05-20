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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 09:22

Yerli otomobil TOGG için tarih verildi!

Samsun'da Türkiye'nin otomobili TOGG, vatandaşların beğenisine sunuldu.

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