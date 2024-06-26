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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 12:53

Yerin 7 metre altından çıkarılıyor! 84 minarali içinde barındırıyor

Sivas merkeze bağlı Tepeönü köyünde yerin 7 metre altından çıkarılan tuzlu kaynak suyundan üretilen Fadlum tuzunun hasadı başladı. Tuz, yer altından çıkan tuzlu kaynak suyunun yüzeye taşınarak yaklaşık 100 havuzda bekletilmesiyle üretiliyor.

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