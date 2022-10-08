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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 15:20

Yeni yılda memur ve memur emeklisine çift zam var! İşte rakamlar

5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaşmıştı. Uygulama ise 15 Ocak 2023 itibarıyla devreye girecek. Aynı dönemde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Böylece maaşlarda önemli artışlar gerçekleşecek.

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