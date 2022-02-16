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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:36

Yeni sistem nasıl işleyecek! Sıra konutta KDV indirimi

Konutta KDV indirimi geliyor. Devreye girecek olan KDV sistemine göre, 1 milyon TL değerinde 155 metrekarelik konutun eski sistemde 180 bin TL olan KDV'si, yeni sistemde 83 bin 217 liraya kadar gerileyecek.

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