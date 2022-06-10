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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:39

Yeni ekonomik adımlar açıklandı! İşte 6 maddede yeni kararlar

Yeni ekonomik adımları dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası tarafından açıklandı.

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