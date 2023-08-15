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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 12:33

Yaz tatilinde de üretimin sürdüğü meslek lisesinde hedef 6 milyon lira ciro

Muş'ta yaz tatilinde de kurumlardan ve çeşitli firmalardan gelen siparişlere göre üretimin sürdüğü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, yıl sonuna kadar 6 milyon lira ciro elde edilmesi hedefleniyor.

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