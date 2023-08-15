Yaz tatilinde de üretimin sürdüğü meslek lisesinde hedef 6 milyon lira ciro

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Mobilya, metal, inşaat ve elektrik-elektronik teknolojileri gibi bölümlerde eğitim gören Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 100 öğrencisi, döner sermaye kapsamında okulun atölyelerinde öğretmenleriyle çalışmaya devam ediyor.

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Kentin yanı sıra birçok ilden resmi kurum ve özel kuruluşların siparişlerini yetiştirmeye çalışan öğrenciler, büro mobilyası, sıra, masa, öğretmen masası, sandalye, ranza, dolap, kitaplık, basketbol potası, kale direği ve tenis masası gibi birçok ürün üretiyor.

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Bu sayede hem kendilerini geliştirme imkanı bulan hem de gelir ede eden öğrenciler, zaman zaman köylere de giderek mobilyaların montajını yapıyor.

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Geçen yıl yapılan üretimle 3 milyon 607 bin 147 lira ciroya ulaşan meslek lisesinde, bu yılın sonuna kadarki hedef ise 6 milyon liraya ulaşmak.

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"Okulumuz fabrika gibi çalışıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, okulun 1952'de kurulduğunu, döner sermaye ile Muş'a ve ülkeye hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

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Yaz tatilinde de okulda üretimin sürdüğünü, öğretmenler ve öğrencilerin atölyelerde çalıştığını anlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bu yıl temmuz itibarıyla okulumuzun cirosu 3 milyon 52 bin liraya ulaştı. Öğrencilerimize döner sermaye kapsamında 368 bin lira ödeme yaptık. Öğrencilerimizin katkılarıyla özel sektör ve kurumlardan verilen siparişler zamanında üretilerek hem ilimizdeki okullarımıza hem de diğer illere gönderiliyor. Geçen hafta Adıyaman, Sivas, Kayseri ve Şanlıurfa'ya öğrencilerimizin yaptığı sıra ve masaları gönderdik. Bundan sonra da sevkiyat devam edecek. Okulumuz fabrika gibi çalışıyor."

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Kıvanç, hedeflerini sürekli büyüttüklerini ve daha çok yere ürün göndermek istediklerini belirterek, "Böylece hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacağız. Meslek lisesi öğrencilerimiz büyük özveri gösteriyor. Diğer öğrencilerimiz tatil yaparken meslek lisesi öğrencileri çalışarak ailelerine maddi anlamda katkıda bulunuyor. Burada donanımlı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

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Okulun müdürü Erhan Subaşı ise Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde görev yaptığını ve 1102 öğrencilerinin bulunduğunu ifade etti.

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Tam yıl üretim yaptıklarını dile getiren Subaşı, "Okulumuzdaki döner sermaye işletmesinde tüm bölümlerimiz aktif olarak üretim yapıyor. Bu yıl hedefimiz 6 milyon lira ciroya ulaşmak. Okulumuzda 100'ün üzerinde öğrenci döner sermaye işletmesinde çalışıyor. Verilen siparişler doğrultusunda üretim yapılıyor. Kent merkezi ve köylerdeki okullara giderek ürünlerimizin montajını yapıyoruz. Birçok firma okulumuza gelip, öğrencileri stajyer olarak almak istiyor." diye konuştu.

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Öğrencilerden Yunus Emre Aksoy da "Atölyede mobilya ve farklı ürünler üretiyoruz. Yaz tatilinde aileme katkıda bulunuyor ve kendi harçlığımı kazanıyorum. Çalışarak kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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