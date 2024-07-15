Yaz döneminde balıkçıların geçim kaynağı! Ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlıyor

Deniz salyangozu avında, deniz tabanını tarayan algarina (çerçeve ve ağdan oluşan av aracı) yasak olduğundan dalış yaparak topladıklarını belirten balıkçılardan Erkan Acuner, "Algarina şu anda yasak olduğu için dalarak çıkartılıyor. Şu anda çok aşırı salyangoz yok, yine de ne çıkarsa Allah bereket versin diyoruz. Deniz salyangozu genelde Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere İtalya, Fransa gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bol avlandığı takdirde ekonomik olarak tatmin edici seviyede oluyor ancak bu sıralar az olunca pek tatmin ettiği söylenemez."