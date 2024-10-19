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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 09:19

Yaylalara kar yağdı palamudun fiyatı arttı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler sezonun ilk günlerinden beri bol miktarda palamut avlarken bu günlerde hava muhalefeti nedeniyle bazı tekneler denize açılamayınca bu durum balık tezgâhlarına olumsuz yansıdı.