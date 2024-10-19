Yaylalara kar yağdı palamudun fiyatı arttı

Bir hafta önce 80-90 TL idi dolayısıyla bugün biraz artış oldu. Palamutlar 1 kilo 200 gram kadar geliyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise istavrit 125 TL, irisi 250-300 civarında mezgit boyutuna göre 100 TL'den 400 TL'ye kadar değişiyor, çinakop 300 TL, sarıkanat 400-450 TL. Yağmur yağdı palamut irilenmeye başladı şu an tam yenme zamanı yağlandı.