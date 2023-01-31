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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 17:08

Yasak bitti! Bu gece başlıyor

Marmara Denizinde bir aydır avlanması yasak olan karides için yasak bu geceden sonra sona eriyor. Tekirdağlı balıkçılar, bu gece karides için ağ atacak.

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