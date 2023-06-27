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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 10:46

Viranşehir'in tescilli 'şelengo' meyvesinin yaygınlaşması için öğrenciler de destek veriyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetişen, gelişme evrelerinde önce salatalık, karpuz ve son olarak kavuna benzetilen tescilli şelengo meyvesinin ekiminin yaygınlaştırılması için lise öğrencileri de destek veriyor.

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