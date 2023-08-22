  • $27,202
  • 29,6425
  • 1660.57
  • 7740.57

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:25

Van'a 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor!

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Sınır Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla 41 kilometrelik çevre yolu yapılıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.