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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2024 Perşembe 13:51

V şekilli mikro havza yöntemi! 'Ülke ekonomisine önemli değer üretebilir'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi'nden Doç. Dr. Bülent Toprak, elverişsiz arazilerde başarısızlıkla sonuçlanan ağaçlandırma çalışmalarının önüne geçmek için hazırladığı projede 'V-şekilli mikro havza' yöntemini uyguladı.