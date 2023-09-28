Ürünlerini 8 ülkeye gönderiyor! Hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar

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Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, başta dalgıçlar için kullanılmak üzere yanık, yaralanma, diyabetik rahatsızlıklar, zehirlenme gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı yararlanılan hiperbarik oksijen basınç odası üreten firma, ürünlerini 8 ülkeye gönderiyor.

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Savunma sanayisinde de birçok önemli projeyi hayata geçiren firma, son olarak Savunma Sanayii Başkanlığının talebiyle, dalış eğitimleri sırasında yaşanabilecek kazalarda kullanılmak üzere tasarlanan taşınabilir hiperbarik basınç odasını, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilmek üzere teslim etti.

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Şu anda Filipinler'e de ilk basınç odasını göndermeye hazırlanan firma, yakın zamanda evlerde tek kişi kullanıma uygun özel basınç odalarını İspanya ve ABD'ye yollayacak.

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"Hiperbarik kabin ihtiyacı için yurt dışına bağımlı bir ülkeydik"

Kentte 2008'de kurulan firmanın yönetim kurulu başkan vekili Yiğithan Demirdik, gazetecilere, cihazın, ihtiyacı olan hastaların basınç altında yüzde 100 oksijen solumasında kullanıldığını söyledi.

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Filipinler, Kazakistan, Irak, İspanya, ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ihracat yaptıklarını dile getiren Demirdik, "Arjantin'de kurduğumuz ofisimizle Arjantin ve Güney Amerika pazarına giriş yapmış bulunmaktayız." diye konuştu.

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"Özellikle dünyanın ilk ve özel projelerini yapmaktaki vizyonumuzla Türkiye'nin ilk hayvan kabinlerini de yapmış bulunmaktayız." ifadesini kullanan Demirdik, şöyle devam etti:

"Halihazırda Türkiye'de üretim yapan 3 şirketten biri olmakla birlikte Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde yurt dışına ihracat yapabilen seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizde özellikle son 20 yılda sanayinin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından, hiperbarik kabinimizin kullanımı için yurt dışına bağımlı haldeyken, şu noktada Avrupa ve ABD gibi büyük ülkelere ihracat yapabilir kapasiteye gelmiş durumdayız. Türk sanayisinin burada elde etmiş olduğu başarıya verdiğimiz katkılardan dolayı da gurur duymaktayız. Hedefimiz Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında daha etkin ve üstün rol üstlenmek."

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Demirdik, hem evde hem de kliniklerde kullanılmak üzere bazı özel siparişler de aldıklarını bildirdi.