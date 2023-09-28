  • $27,4185
  • 29,1012
  • 1653.16
  • 8237.87

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 16:53

Ürünlerini 8 ülkeye gönderiyor! Hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar

alova'da tedavi amaçlı hiperbarik basınç odası üretimi yapan firma, ürünlerini ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.