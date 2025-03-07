Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,4471
  • 39,6389
  • 3422.32

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2025 Cuma 15:54 |

Üreticinin yüzü güldürdü! Tane olarak 55 liraya satıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçilerin geçim kaynağı avokadolar, bu yıl üreticileri fiyat olarak memnun etti. Alanya'da fuerte cinsi avokadoların hasadının bitmesinin ardından has cinsi avokadolar toplanmaya başladı. Alanya'da birçok ailenin geçim kaynağı olan avokadolar, bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürürken, üreticiler girdi maliyetinden artmasından dolayı ise endişe ediyor. Fuerte cinsi avokadolar bu yıl en yüksek tane olarak 55 liraya satıldı. Üreticiler, pahalı olan avokadoların hırsızlara karşı önlem alınmasını istiyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.