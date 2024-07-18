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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 17:48

Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte en çok para kazandıran meslekler

TÜİK, geçen yıla ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayınladı. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 75,1 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında yüzde 67,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 67,7 olarak hesaplandı.