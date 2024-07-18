Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! İşte en çok para kazandıran meslekler

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı yüzde 87,4 ile sağlık ve refah oldu

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 83,7), eğitim (yüzde 79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 74,8) oldu.