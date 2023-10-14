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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 15:02

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikası! Sona gelindi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının aralık ayı başlarında tamamlanacağını bildirdi.

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