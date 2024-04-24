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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 16:43

Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar! Devlet desteği ile kadınlar üretti

Tunceli'de devlet desteğiyle kurulan tesiste mantar üretimi için bir araya gelen 11 kadın iş sahibi oldu. Haftanın 5 günü tesise gelen kadınlar, istiridye mantarı üretimi için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 1,5 aylık sürenin sonunda yeteri kadar büyüyen mantarlar, kadınların gruplar halinde çalışmasıyla hasat ediliyor.

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