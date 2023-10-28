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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:57

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için! Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi, denizleri karış karış tarıyor

Enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda son 5 yılda Akdeniz ve Karadeniz'de 50 bin kilometrekareden fazla alanı tarayan Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, yeni görevler için Trabzon Limanı'nda bakım ve hazırlıklarını yapıyor.

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