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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:17

Türkiye'den Pakistan'a TURAL ihracatı! İmzalar atıldı

Türkiye ve Pakistan arasında savunma sanayisi firmaları tarafından kurulan ilişkilere tankın merkezde olduğu bir yenisi eklendi. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Ramsa Savunma, yurt dışı faaliyetleri kapsamında yeni ihracat başarısına imza attı. Ramsa Savunma Genel Müdürü Ramazan Gücükturalı, 'Bu kapsamda ağır silah namlu imalatı, teknoloji transferi ve yedek parça tedariki gibi hususları içeren bir anlaşmaya imza attık. İnsansız kara aracı TURAL'ın Asya ayağını Pakistan'da beraber üretmek için ön anlaşmamızı yaptık' dedi.

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