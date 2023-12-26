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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:32

Türkiye'den 73 ülkeye 140 milyon dolarlık çiçek ihracatı! İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan ilk beşte

Türkiye'den bu yıl süs bitkileri ve mamulleri sektörünce 73 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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