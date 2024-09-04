Türkiye'deki en ucuz 50 cc motosikletler! 34.900 TL'ye yetişen alıyor

Günümüzde en çok tercih edilen vasıtalardan birisi olan motosiklet trafikte vakit kazandırmak için iyi bir tercih. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygın olan motosikletlere her geçen gün ilgi artıyor.





Çeşitli motor hacimlerine sahip olan motosikletler 50 cc'den başlıyor 1300 cc'lere kadar artıyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz 50 cc motosikletler ne kadar? Her geçen gün ilginin arttığı 50 cc motosikletlerin çok fazla çeşidi var. En ucuz fiyatlı olan motosikletler hakkında derlediğimiz listeye göz atabilirsiniz.





TÜRKİYE'DE SATILAN UCUZ 50 CC MOTOSİKLETLER

Belirtilen liste en ucuzdan en pahalıya doğru 12 motosikleti içeriyor.