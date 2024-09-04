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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 16:13

Türkiye'deki en ucuz 50 cc motosikletler! 34.900 TL'ye yetişen alıyor

Trafikten sıkılan ve gideceği yere bir an önce varmak isteyenlerin en çok tercih ettiği vasıta motosikletlerdir. Farklı cc seçeneklerine sahip motosikletlerin 50 cc olanları ne kadar? İşte haberin detayları…