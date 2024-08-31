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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:45

Türkiye'deki en ucuz 125 cc motosikletler!

Motosiklet, Türkiye'de ve dünyada birçok insan tarafından ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca otomobil fiyatlarındaki artış da bazı vatandaşların motosikletlere yönelmesine neden oldu. Peki, en ucuz 125 cc modeller hangileri? İşte Türkiye'de satışa sunulan en ucuz 125 cc o modeller…