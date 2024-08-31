Motosiklet hem Türkiye'de hem de dünyada birçok insan tarafından kullanılıyor. Otomobile kıyasla uygun fiyatlı olduğundan dolayı pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Bunun yanı sıra motosiklet tutkunları da bir hayli fazla.





Peki, Türkiye'deki en ucuz 125 cc motosikletler hangileri? Zira motosiklet çeşitliliğinin fazla olması, fiyat konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor.