Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar yenilendi

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 668,700 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2023 Mayıs fiyatı: 706,500 TL
2023 Haziran fiyatı: 741,700 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -
2023 Mayıs fiyatı: 762,500 TL
2023 Haziran fiyatı: 800,500 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -
2023 Mayıs fiyatı: 880,100 TL
2023 Haziran fiyatı: 923,900 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL
2023 Haziran fiyatı: 838,600 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -
Mayıs fiyatı: 913,200 TL
2023 Haziran fiyatı: 958,700
VOLKSWAGEN
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Mayıs Fiyatı: 844,700 TL
Haziran fiyatı: 886,800 TL
Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life
Mayıs Fiyatı: 962,200 TL
Haziran fiyatı: 1,010,100 TL
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Mayıs Fiyatı: 805,500 TL
Haziran Fiyatı: 853,600 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 958,000 TL
Haziran Fiyatı: 1,015,300 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
Haziran Fiyatı: 640.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2023 Mayıs fiyatı: 731.000 TL
Haziran Fiyatı: 760.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR
2023 Mayıs fiyatı: 849.000 TL
Haziran Fiyatı: 885.000 TL
SEAT
Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 745.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 775.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
2023 Mayıs fiyatı: 815.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 850.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
2023 Mayıs fiyatı: 865.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 900.000 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı:
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
2023 Mayıs fiyatı 699.900 TL
2023 Haziran fiyatı:
1.0 TSI 110 PS DSG Premium
2023 Mayıs fiyatı 794.900 TL
2023 Haziran fiyatı:
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 939.900 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
Mayıs fiyatı 799.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
2023 Mayıs fiyatı 849.400 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 959.400 TL
KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Fiyatı: 874.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 944.400 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 989.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
2023 Mayıs fiyatı: 655.800 TL
2023 Haziran fiyatı: 700.200 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
2023 Mayıs fiyatı: 686.600 TL
2023 Haziran fiyatı: 733.100 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - ELLE
2023 Mayıs fiyatı: 707.100 TL
2023 Haziran fiyatı: 755.800 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
2023 Mayıs fiyatı: 751.100 TL
2023 Haziran fiyatı: 810.300 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold -
2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 845.300 TL
Shine (Çift Renk) - 862.800 TL
2023 Haziran fiyatı: 929.800 TL
CİTROEN
C-ELYSEE Feel Bold 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
2023 Mayıs fiyatı: 670.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 690.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
2023 Mayıs fiyatı: 784.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 848.400 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8
Feel Bold - 912.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 981.800 TL
C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel -
2023 Mayıs fiyatı: 815.700 TL
2023 Haziran fiyatı: 884.500 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 - Feel Bold
2023 Mayıs fiyatı: 922.300 TL2023 Haziran fiyatı: 997.200 TL
CHERY
Omoda 5 Comfort
Mayıs Fiyatı: 860.000 TL
Haziran Fiyatı: 910.000 TL
Luxury Mayıs fiyatı: 920.000 TL
Haziran fiyatı: 970.000 TL
CHERY
TIGGO7 PRO Comfort
Mayıs fiyatı: 875.000 TL
Haziran Fiyatı: 925.000 TL
Luxury Mayıs fiyatı: 935.000 TL
Haziran Fiyatı: 985.000 TL
DACİA
YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT
2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 671.000 TL
DACİA
YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg
Mayıs Fiyatı: 618.000 TL
Haziran Fiyatı: 655.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg
Mayıs Fiyatı: 651.000 TL
Haziran Fiyatı: 688.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT
Mayıs Fiyatı: 662.000 TL
Haziran Fiyatı: 698.900 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Mayıs Fiyatı: 686.900 TL
Haziran Fiyatı: 723.000 TL
DACİA
YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg
Mayıs Fiyatı: 679.900 TL
Haziran Fiyatı: 728.000 TL
Expression ECO- G 100 bg
Mayıs Fiyatı: 739.900 TL
Haziran Fiyatı: 783.900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2
Mayıs Fiyatı: 770.000 TL
Haziran Fiyatı: 818.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4
Mayıs Fiyatı: 800.000 TL
Haziran Fiyatı: 850.900 TL
Essential TCe 150 bg EDC
Mayıs Fiyatı: 772.000 TL
Haziran Fiyatı: 820.900 TL
Journey TCe 150 bg EDC
Mayıs Fiyatı: 833.000 TL
Haziran Fiyatı: 880.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4
Mayıs Fiyatı: 885.000 TL
Haziran Fiyatı: 935.900 TL
DACİA
YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
Mayıs Fiyatı: 730.000 TL
Haziran Fiyatı: 772.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg
Mayıs Fiyatı: 744.000 TL
Haziran Fiyatı: 786.000 TL
Expression Turbo 110 bg
Mayıs Fiyatı: 750.000 TL
Haziran Fiyatı: 792.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg
Mayıs Fiyatı: 764.000 TL
Haziran Fiyatı: 806.000 TL
Extreme Turbo 110 bg
Mayıs Fiyatı: 775.000 TL
Haziran Fiyatı: 817.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg
Mayıs Fiyatı: 789.000 TL
Haziran Fiyatı: 831.000 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Mayıs- 506.900 TL
Haziran- 549.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Mayıs - 688.900 TL
Haziran-725.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
Mayıs- 780.900 TL
Haziran - 822.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik
Mayıs- 832.900 TL
Haziran-874.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Mayıs- 546.900 TL
Haziran-607.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel Mayıs- 824.900 TL
Haziran-866.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
Mayıs- 864.900 TL
Haziran-906.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Mayıs- 619.900 TL
Haziran-648.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel Mayıs- 839.900 TL
Haziran-879.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli
Mayıs- 906.900 TL
Haziran-948.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Mayıs 2023 fiyatı: 545.900 TL
Haziran fiyatı: 602.900 TL
FIAT
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Mayıs- 559.900 TL
Haziran- 650.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel
Mayıs- 788.900 TL
Haziran- 828.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik
Mayıs- 870.900 TL
Haziran- 912.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Mayıs- 622.900 TL
Haziran- 654.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
Mayıs- 762.900 TL
Haziran- 799.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
Mayıs- 848.900 TL
Haziran- 890.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik
Mayıs- 897.900 TL
Haziran- 939.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
Mayıs- 664.900 TL
Haziran- 696.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
Mayıs- 862.900 TL
Haziran- 902.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik
Mayıs- 939.900 TL
Haziran- 981.900 TL
FIAT
Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
Mayıs- 835.900 TL
Haziran- 875.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik
Mayıs- 912.900 TL
Haziran- 954.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli
Mayıs- 738.900 TL
Haziran-778.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel
Mayıs- 877.900 TL
Haziran-917.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik
Mayıs- 954.900 TL
Haziran- 996.900 TL
FİAT
500e La Prima by Bocelli HB
87kW / 118HP - 42kWh Otomatik
Mayıs - 959.900 TL
Haziran - 989.900 TL
FİAT
Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli
Mayıs Fiyatı: 538.900 TL
Haziran fiyatı: 553.900 TL
1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli
Mayıs Fiyatı: 599.900 TL
Haziran fiyatı: 623.900 TL
FİAT
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid
Mayıs Fiyatı: 718.900 TL
Haziran Fiyatı: 740.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid
Mayıs Fiyatı: 808.900 TL
Haziran Fiyatı: 833.900 TL
FORD
Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin
2023 Mayıs fiyatı: 694.100 TL
2023 Haziran fiyatı: 743.500 TL
FORD
Focus Trend XSedan 1.5L Ti-VCT 123PS Manuel - Benzin -
Mayıs Fiyatı: 951.000 TL
Haziran Fiyatı: 987.800 TL
FORD
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
Mayıs Fiyatı: 926.400 TL
Haziran Fiyatı: 963.400 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
2023 Mayıs fiyatı: 769.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 800.500 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
2023 Mayıs fiyatı: 793.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 825.000 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Mayıs- 545.000 TL
Haziran- 609.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik
Mayıs- 625.000 TL
Haziran- 659.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Mayıs- 635.000 TL
Haziran- 670.000 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli)
Mayıs- 670.000 TL
Haziran- 707.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Mayıs- 700.000 TL
Haziran- 738.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Mayıs- 675.000 TL
Haziran- 712.000 TL
HYUNDAİ
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Mayıs- 790.000 TL
Haziran- 825.000 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT
Mayıs- 900.000 TL
Haziran- 940.000 TL
HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Mayıs- 655.000 TL
Haziran-698.000 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
Mayıs- 684.000 TL
Haziran- 728.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Mayıs- 725.000 TL
Haziran- 779.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Mayıs- 805.000 TL
Haziran- 857.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Mayıs- 785.000 TL
Haziran- 836.000 TL
KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Mayıs- 624.000 TL
Haziran- 636.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live
Mayıs- 629.000 TL
Haziran- 641.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool
Mayıs- 638.000 TL
Haziran-651.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel
Mayıs- 638.000 TL
Haziran- 651.000 TL
KİA
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Mayıs- 723.000 TL
Haziran- 745.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
Mayıs- 825.000 TL
Haziran - 847.000 TL
KİA
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Mayıs- 727.000 TL
Haziran- 745.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Mayıs- 832.000 TL
Haziran - 850.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business
Mayıs- 862.000 TL
Haziran - 890.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance
Mayıs- 892.000 TL
Haziran- 930.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool
Mayıs- 892.000 TL
Haziran- 910.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)- Benzin-Business
Mayıs- 922.000 TL
Haziran-950.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige
Mayıs- 960.000 TL
Haziran- 988.000 TL
KİA
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool
Mayıs- 945.000 TL
Haziran- 950.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool
Mayıs- 965.000 TL
Haziran -975.000 TL
MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS
Mayıs- 709.000 TL
Haziran- 749.000 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT - Benzin - 111 PS
Mayıs- 869.000 TL
Haziran- 909.000 TL
MG ZS Luxury Plus 1.0 AT - Benzin - 111 PS
Mayıs- 909.000 TL
Haziran- 949.000 TL
MITSUBISHI
Space Star 1.2 INTENSE CVT -
2022 model Mayıs fiyatı: 646.500 TL
Haziran fiyatı: 710.800 TL
NİSSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
2023 Mayıs fiyatı: 807.600 TL
2023 Haziran fiyatı: 852.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna
Mayıs Fiyatı: 925.400 TL
Haziran fiyatı: 976.700 TL
OPEL
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE
2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 641.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION
2023 Mayıs fiyatı: 693.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 735.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE
2023 Mayıs fiyatı: 729.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 773.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE
2023 Mayıs fiyatı: 815.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 864.900 TL
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate
2023 Mayıs fiyatı: 949.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 989.900 TL
OPEL
Astra 1.2 130 HP Benzin MT6 Edition
2023 Mayıs fiyatı: 844.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 895.900 TL
OPEL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP - ESSENTIAL
2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 846.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL
2023 Mayıs fiyatı: 839.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 908.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 Elegance
2023 Mayıs fiyatı: 918.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 972.900 TL
PEUGEOT
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5
Mayıs 2023 fiyatı: 701.500 TL
Haziran fiyatı: 744.000 TL
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8
Mayıs 2023 fiyatı: 761.500 TL
Haziran fiyatı: 807.500 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8
Mayıs Fiyatı: 848.000 TL
Haziran fiyatı: 899.000 TL
PEUGEOT
Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
Mayıs Fiyatı: 932.000 TL
Haziran Fiyaıt: 998.000 TL
PEUGEOT
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8
Mayıs Fiyatı - 920.500 TL
Hazirna Fiyatı - 985.000 TL
RENAULT
Joy 1.0 SCe 65 bg
Mayıs fiyatı: 546.900 TL
Haziran Fiyatı: 609.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
Mayıs fiyatı: 655.900 TL
Haziran Fiyatı: 685.000 TL
Touch 1.0 TCe 90 bg
Mayıs fiyatı: 617.900 TL
Haziran Fiyatı: 647.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
Mayıs fiyatı: 681.900 TL
Haziran Fiyatı: 710.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
Mayıs fiyatı: 736.000 TL
Haziran Fiyatı: 765.900 TL
RENAULT
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Mayıs Fiyatı - 537.000 TL
Haziran Fiyatı - 600.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Mayıs Fiyatı - 658.000 TL
Haziran Fiyatı - 687.900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Mayıs Fiyatı - 693.000 TL
Haziran Fiyatı - 722.900 TL
RENAULT
Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
Mayıs Fiyatı: 944.900 TL
Haziran Fiyatı: 990.000 TL
RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Mayıs Fiyatı - 752.000 TL
Haziran Fiyatı - 793.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
Mayıs Fiyatı- 823.900 TL
Haziran Fiyatı - 864.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
Mayıs Fiyatı- 839.000 TL
Haziran Fiyatı - 879.900 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Mayıs Fiyatı- 856.900 TL
Haziran Fiyatı - 897.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
Mayıs Fiyatı- 907.900 TL
Haziran Fiyatı - 948.000 TL
SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
Mayıs Fiyatı: 744.000 TL
Haziran Fiyatı: 784.000 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
Mayıs Fiyatı: 752.000 TL
Haziran Fiyatı: 792.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
Mayıs Fiyatı: 794.000 TL
Haziran Fiyatı: 844.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2
Mayıs Fiyatı: 802.000 TL
Haziran Fiyatı: 852.000 TL
SUZUKİ
VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
Mayıs Fiyatı - 919.000 TL
Haziran Fiyatı - 964.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2
Mayıs Fiyatı - 931.000 TL
Haziran Fiyatı - 976.000 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision
Mayıs Fiyatı - 781.150 TL
Haziran Fiyatı - 812.400
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S
Mayıs Fiyatı - 815.150 TL
Haziran Fiyatı: 847.800 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S
Mayıs Fiyatı - 895.600 TL
Haziran Fiyatı: 931.400 TL
COROLLA 1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Mayıs Fiyatı - 950.700 TL
Haziran Fiyatı: 988.700 TL
TOYOTA
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Mayıs Fiyatı - 832.350 TL
Haziran Fiyatı - 849.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Mayıs Fiyatı - 883.450 TL
Haziran Fiyatı - 901.150 TL
1.5 Flame Multidrive S
Mayıs Fiyatı- 897.500 TL
Haziran Fiyatı - 915.450 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Mayıs Fiyatı- 933.450 TL
Haziran Fiyatı - 952.150 TL