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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:51

Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...

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