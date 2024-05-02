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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 13:14

Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü sırada! İki şehir arasını 30 dakika düşürdü

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli hizmete girmesinin üzerinden geçen 1 yılda kesintisiz ulaşım imkanı sağlarken, 15 binin üzerinde araç tüneli kullanarak geçiş yaptı. Zamandan 60 milyon TL'ye yakın, akaryakıttan 150 milyon TL'ye yakın olmak üzere 200 milyonun üzerinde tasarruf da sağlayan tünel, ayrıca karbon salınımının da azaltılmasına katkı verdi.

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