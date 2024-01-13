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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 14:03

Türkiye Avrupa'da ilk 3'te yer alacak! Çalışmalar yoğunlaştı

Türkiye, doğal gaz depolarında yapacağı kapasite artışlarıyla Avrupa'nın 3'üncü büyük kapasitesine sahip olmaya hazırlanıyor. Türkiye, doğal gaz depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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