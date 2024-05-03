Türk savunma sanayisi Borsa'ya da güç katıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri, faaliyet alanlarındaki başarılarını finansal piyasalara taşıyıp buradaki kazanımlarla gelişimlerini sürdürmeyi hedefliyor. Finansal piyasalar ve yatırımcılar da savunma sanayisi şirketlerinin bu yolculuğuna ilgi gösteriyor.

Birim pay fiyatı 39,30 lira olarak belirlenen Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,3 milyar lira, halka açıklık oranının ise yüzde 25 olması öngörülüyor. Halka arz kapsamında 58 milyon 823 bin 530 nominal/adet hisse satışa sunulacak.

Altınay Savunma Teknolojilerinin halka arzında konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman görev alacak.

Son olarak çeyrek asrı aşan mühendislik deneyimiyle savunma teknolojilerine yönelik proje ve ürünler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onay aldı.

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Havada, karada, denizde teknoloji geliştiriyor





Altınay Savunma Teknolojileri; hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında geleceği tasarlayacak projelere imza atıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstlenen şirket, oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli teknolojileri hayata geçiriyor.

Robotik, makine, yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv gövde üretim teknolojileri, enerji depolama, savunma ve havacılık konularında 10 milyon saati aşan AR-GE ve ÜR-GE birikimi bulunan Altınay Savunma Teknolojileri, Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, milli muharip uçak KAAN, milli gemi MİLGEM gibi çeşitli projelerde yer alıyor. Şirket, halka arz süreci ile birlikte küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına devam ediyor.