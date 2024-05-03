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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 11:27

Türk savunma sanayisi Borsa'ya da güç katıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören Türk savunma sanayisi şirketlerine robot teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında öne çıkan Altınay Savunma Teknolojileri ekleniyor.

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