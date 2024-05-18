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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:42

Türk bayrağı New York semalarında! Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York'ta bayrak çekme töreni düzenledi. New York'un finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve ardından okunan ABD ve Türkiye'nin milli marşları eşliğinde, Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

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