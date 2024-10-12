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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 11:55

Türk akademisyenler üretti! Saç ekiminde 'nokta atışı'

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi.