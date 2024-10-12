Türk akademisyenler üretti! Saç ekiminde 'nokta atışı'

Ciddi bir mühendislik çalışması bulunduğunu, cihazın endüstriyel tasarım açısından Almanya'dan "2020 European Product Design Award" ödülünü aldığını aktaran Urhan, "Geçtiğimiz ay Amerika patentini aldık. Şu an Türkiye ve Avrupa patentiyle ilgili süreçler de devam ediyor." dedi.

Cihazın özelliklerinden bahseden Urhan, "Bu teknolojiyi yurt dışında yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an teknolojinin geldiği en son nokta bu. Ciddi bir talep var. Önümüzdeki yıl artık dünyada bu alanda öncü bir teknoloji şirketi olarak farklı lokasyonlarda çalışan bir ürünümüz olsun istiyoruz. Şu an İngiltere'de bir klinikte sistemimiz çalışıyor. Bu yıl içerisinde farklı ülkelerden talepler var. O ülkelere de ürünün ihracatını gerçekleştirerek, ülkemize de katma değerli girdi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.