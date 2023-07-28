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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:35

Trabzon'da yeni otobüs terminalinin bir ay sonra hizmete açılması planlanıyor

Trabzon'da 250 milyon liraya inşa edilen şehirlerarası otobüs terminalinin ağustosun sonunda faaliyete alınması planlanıyor.

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