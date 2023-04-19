  • $19,4042
  • 21,2498
  • 1229.91
  • 5004.06

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:21

TPAO'dan 'karaya ulaşan Karadeniz gazı' paylaşımı! Dron ile görüntülendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gazın karaya ulaştırılmasına ilişkin, 'Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz.' dedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.